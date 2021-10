Número de esplanadas nas grandes cidades disparou com a pandemia

Ana Correia Costa com Sandra Freitas e Sofia Cristino Hoje às 08:41 Facebook

Cidades como Porto, Lisboa e Braga isentaram proprietários de estabelecimentos e deram-lhes ainda direito a ocupar passeios e estacionamento.

Com os negócios do setor da restauração a sufocar devido à pandemia de covid-19, as medidas excecionais de licenciamento de esplanadas fizeram disparar, do Norte ao Sul, o número e o alargamento destas estruturas para espaços públicos, como passeios ou lugares de estacionamento.

No Porto, as esplanadas licenciadas mais do que duplicaram de 2019 para 2020, de 223 para 537. No final de setembro passado, eram 543. Do mesmo modo, os pedidos de âmbito excecional cresceram, contando-se este ano 174 esplanadas em estacionamentos (mais 57 do que em 2020), 16 em praças e largos (seis).