Número de infetados no Santuário de Fátima sobe para 24

Os últimos testes realizados aos colaboradores do Santuário de Fátima, na sequência de um foco de covid-19 detetado no final da semana passada, revelaram mais oito casos positivos, fazendo subir para 24 o número total de infetados.

Em comunicado, os responsáveis do Santuário explicam que foram testadas 334 pessoas e os casos positivos têm todos ligação ao coro, cujos elementos "não têm qualquer contacto com os peregrinos".

Depois de efetuados os testes a todos os colaboradores e coralistas, e identificados os contactos diretos com os pacientes infetados, estes foram enviados para casa para cumprirem isolamento profilático, apesar de terem testado negativo.

Com estes procedimentos, tomados em articulação com as autoridades de saúde, o Santuário considera "que o foco de infeção está circunscrito, não estando em causa a segurança e a saúde de colaboradores e peregrinos", tanto mais, que os casos positivos "estão a recuperar em casa, não inspirando, até à data, cuidados especiais".

O foco de infeção foi detetado na sexta-feira passado e terá tido origem no maestro do coro. Os primeiros testes detetaram 16 casos positivos, todos pertencentes ao grupo coral, que costuma atuar numa sala situada na colunata do Santuário de Fátima, mas protegida do exterior por um vidro.