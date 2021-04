Desde 25 de agosto que não havia um dia com menos de 200 novos casos

Tiago Rodrigues Hoje às 14:03 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 193 casos e quatro mortes por covid-19. Há mais cinco internados, mas menos nove em cuidados intensivos. Recuperaram mais 349 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 16 879 óbitos associados à covid-19 e um total de 823 335 casos de infeção confirmados.

Há ainda 517 pessoas internadas (mais cinco do que ontem), sendo que 117 estão em Cuidados Intensivos (menos nove). Segundo o Boletim emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 349 pessoas recuperaram da doença (num total de 780 322) e há menos 160 casos ativos no país (no total são 26.134). Há menos 131 contactos em vigilância, passando o total para 15 960.

Em comparação com o boletim de sábado, o número de novos casos baixou de 280 para 193 e o de mortes de sete para quatro. Só no dia 25 de agosto é que houve um número de novos casos mais baixo do que o de hoje, na altura com 192 infeções (numa segunda-feira). Desde essa data, não tinha havido nenhum dia abaixo dos 200 casos.

R(t) já estará acima do limite

Tal como o JN noticiou na sexta-feira, o INSA estima que o índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 (Rt) já terá atingido 1,02 no passado domingo, o valor mais alto desde janeiro. O dado consta do relatório de situação publicado na sexta-feira, onde se lê que "o valor médio do Rt para os dias de 24-03-2021 a 28-03-2021 foi de 0,97, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 0,96 e 0,99".

Os dados do relatório deste domingo referentes ao R(t) e à taxa de incidência mantêm-se (são atualizados às segundas, quartas e sextas) e mostram que o índice passou de 0,94 na quarta-feira para 0,97 na sexta-feira. Portugal mantém-se assim na zona verde, mas aproxima-se da zona amarela, o que poderá obrigar a alterações no plano de desconfinamento.

Quanto à taxa de incidência, há 65,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes a nível nacional e 62,9 se considerado apenas o continente.

Lisboa e Vale do Tejo com mais novos casos e mortes

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais novos casos nas últimas 24 horas, com 111. Seguem-se o Norte, com mais 30, o Centro, com 19, a Madeira, com 14, o Alentejo, com 11, e o Algarve, com oito. O arquipélago dos Açores não registou novas infeções.

Três das quatro mortes foram registas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. Morreram um homem com idade entre 60-69 anos e um homem e duas mulheres com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, já morreram 8861 homens e 8018 mulheres.

Menos 116 internados e 25 doentes nos cuidados intensivos numa semana

Em comparação com o boletim do passado domingo, o número de novos casos baixou de 365 para 193 (menos 172) e o número de mortes desceu de 10 para quatro (menos seis). Numa semana, o número de internados baixou de 633 para 517 (menos 116) e o número de doentes em cuidados intensivos baixou de 142 para 1117 (menos 25).

Quanto à taxa de incidência, baixou dos 75,7 para 65,6 casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o país numa semana (66,8 para 62,9 só no continente). Já o R(t) subiu na última semana de 0,93 para 0,97 em todo o país e de 0,92 para 0,97 só no continente.