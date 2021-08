Incidência em queda em dia com aumento dos internados

Maria Campos Hoje às 14:03 Facebook

Portugal regista, esta segunda-feira, 1126 novos casos e seis óbitos associados à doença. Há mais 25 pessoas internadas em enfermaria e menos uma em unidades de cuidados intensivos.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira indica que a região Norte continua a ser aquela que regista o maior número de infeções novas, com mais 462 casos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 321), Algarve (169), Centro (108), Madeira (38), Alentejo (18) e Açores (10).

Nos hospitais, há 733 pessoas internadas, mais 25 do que ontem. Do total de acamados, 151 são considerados doentes graves, menos um do que no domingo.

A DGS divulgou ainda que morreram mais seis pessoas vítimas da covid-19: um homem com entre 70 e 79 anos, uma mulher na faixa etária dos 60 anos e quatro mulheres com mais de 80. Os óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (dois), Norte (dois), Centro (um) e Algarve (um).

Em comparação com a segunda-feira passada, 16 de agosto, há uma pequena diminuição dos novos casos reportados nos boletins diários: na semana passada foram registadas 1135 novas infeções - mais nove do que hoje. Já o número de mortes é mais significativo: caiu de 11 para seis entre as duas semanas.

Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas, houve um aumento semelhante de doentes em enfermaria: na segunda-feira passada, mais 24 pessoas ocuparam camas de enfermaria, enquanto hoje foram mais 25. Em relação aos cuidados intensivos, na semana passada, saíram destas unidades três doentes graves. Hoje, saiu um.

Incidência em queda

Esta segunda-feira, foi atualizada a matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que, durante alguns meses, serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência desceu de 312,3 para 310,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de ontem para hoje. Descontando as ilhas, a descida foi de 316,6 para 314,6. O índice de transmissão, o R(t) manteve-se, mais uma vez, em 0,98 a nível nacional e continental.

Portugal registou 1 020 546 casos de covid-19 e 17 645 mortes associadas à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. Esta segunda-feira, registam-se mais 1043 recuperados, num total de 957 359, mais 77 casos ativos, num total de 45 542, e menos 1410 contactos em vigilância, num total atual de 48 945.

Esta segunda-feira marca também a passagem do estado de calamidade para o estado de contingência no país.