Número de mães com mais de 50 anos dispara numa década

Em dez anos, foram feitos mais de 200 partos. Incapacidade económica também leva ao adiamento da maternidade.

Na última década, 206 mulheres com 50 ou mais anos foram mães em Portugal. "É pouco expressivo" para a natalidade, diz a demógrafa Maria João Valente Rosa. Porém, a evolução do número de partos naquela faixa etária tem aumentado. Se em 2011, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apenas contabilizou uma mulher, no ano passado foram 46 a ter filhos depois de completar cinco décadas de vida. Face à evolução, os clínicos alertam para o conhecimento de todos os riscos.

O fenómeno deve ser lido à luz do "retardar expressivo da maternidade", que não é uma situação exclusiva de Portugal, aponta Maria João Valente Rosa. A demógrafa diz ser "difícil estabelecer um padrão" nas mães com 50 ou mais anos, uma vez que são "números baixíssimos" e trata-se de "situações excecionais". Em 2021, a maioria das mulheres naquela faixa etária teve o bebé na Área Metropolitana de Lisboa (34).