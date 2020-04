Portugal com 470 mortes e mais 515 casos de Covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 13:12 Facebook

Nas últimas 24 horas, mais 35 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus em Portugal. Já morreram 470 pessoas desde o início do surto.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde deste sábado, há mais 515 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 15 mil e 987 infetados.

A região Norte continua a ser a região mais afetada pelo novo coronavírus: há 9264 infetados e 258 mortos. Segue-se a região Centro com 113 mortes e 2327 casos de Covid-19. No Alentejo, ainda não há registo de vítimas mortais e os casos são 130. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região com mais infeções (3834) e 87 mortes. O Algarve tem nove mortos e 279 casos confirmados.

Nas regiões autónomas, apenas os Açores registam vítimas mortais: são três mortes e 94 infeções. Na Madeira, há 59 casos de contágio.

A faixa etária mais afetada pela mortalidade da Covid-19 é dos mais de 80 anos (302), seguindo-se as pessoas entre os 70 e os 79 anos (100 mortes).

Há ainda mais 33 recuperados num dia, o que significa que 266 pessoas recuperaram do vírus desde o início da pandemia em Portugal.