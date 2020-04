Número de mortos recua a valores de há 15 dias. Mais 657 casos positivos de Covid 19

Augusto Correia Hoje às 12:41, atualizado às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou 21 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas o número mais baixo desde 6 de abril. Número de casos positivos aumentou.

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, foram registados, até ao momento, 735 vítimas mortais da Covid-19 em Portugal. O último balanço dá conta de 20863 infetados, mais 657 nas últimas 24 horas.

Mapa dos casos e dos óbitos em Portugal Foto: DGS

O número de vítimas mortais desceu pelo segundo dia consecutivo, desta vez para valores mais afastados da trintena que vinha a marcar os últimos 15 dias. Segundo dados da DGS, foram registados 21 óbitos nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 6 de abril, quando foram contabilizados 16. De então para cá, o país entrou numa espécie de planalto, com o número de vítimas mortais a rondar os 30 mortos.

O número de pacientes internados diminuiu de 1243 para 1208 (menos 35), assim como os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, que são menos nove, 215 no total segundo o boletim desta segunda-feira.

A taxa de mortalidade global é de 3,5%, subido par 12,8% em pessoas acima de 70 anos.

Dos 21 óbitos registados, 15 ocorreram na Região Norte

A Região Norte continua a ser a região mais afetada, concentrando mais de metade dos casos e dos óbitos, com 12543 positivos e 424 mortes, mais 15 do que no domingo.

Dos outros seis óbitos registados, quatro ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que acumula 4709 casos e 130 vítimas mortais.

Na região centro, há registo de 2952 (apenas mais 29), mantendo-se inalterado o número de óbitos.

Foi registado mais um óbito no Algarve, são agora 11 no total, em 311 casos (mais um) e outra vítima mortal nos Açores, para um total de seis, em 107 casos.

Ainda não consta do registo oficial, uma vez que o óbito ocorreu na madrugada, mas o JN confirmou que o Alentejo registou a primeira vítima mortal da doença, um octogenário, utente de um lar em Beja.

Os dados da DGS precisam que o concelho do Porto é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.068), seguido de Lisboa e Vila Nova de Gaia, com 1.060 casos cada, Matosinhos (876), Braga (856), Gondomar (837), Maia (744), Valongo (592), Ovar (511), Sintra (502) e Coimbra com 360 casos.

Das mortes registadas, 487 tinham mais de 80 anos, 155 tinham idades entre os 70 e os 79 anos, 65 entre os 60 e 69 anos, 20 entre 50 e 59 e oito entre os 40 e os 49.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 19.655, mais 692 relativamente a domingo (3,6%).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 198.353 casos suspeitos, dos quais 4.739 aguardam resultado dos testes.

Há 172.751 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados se mantém hoje em 610.