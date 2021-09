Número de novos casos e internamentos continua a baixar

Tiago Rodrigues Hoje às 14:29 Facebook

Portugal regista, este sábado, 939 novos casos de infeção e sete mortes associadas à covid-19. Há menos 17 internados em enfermaria e menos sete em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 1 061 371 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 17 902 mortes associadas à doença covid-19. Até hoje, já recuperaram 1 009 517 pessoas, 1606 das quais nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS), há menos 17 pessoas internadas em enfermaria, baixando o total para 457. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão menos sete doentes, num total de 90.

O número de novos casos e de internamentos mantém uma tendência de descida em relação aos dias anteriores: ontem foram notificadas 1023 novas infeções (mais 84 do que hoje) e houve uma diminuição nos internados (menos 23 em enfermaria e menos seis em UCI).

As novas infeções foram maioritariamente registadas nas regiões do Norte (mais 325) e Lisboa e Vale do Tejo (mais 321). Seguem-se as regiões do Centro (143). Alentejo (70), Algarve (56), Madeira (13) e Açores (11).

O boletim da DGS revela ainda que morreram mais sete pessoas infetadas com a covid-19: três no Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e uma no Alentejo. As vítimas mortais são cinco homens - um com entre 50 e 59 anos, dois com entre 60 e 69, um com 70 e 79 e um com mais de 80 anos - e duas mulheres - uma com entre 70 e 79 anos e outra com mais de 80 anos.

Há ainda a assinalar uma diminuição do número de casos ativos - menos 674, num total de 33 952 - e a diminuição dos contactos em vigilância - menos 712, num total de 30 992.