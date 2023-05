Número dois do Vaticano reúne com Governo e autarcas no altar-palco

Emília Monteiro Hoje às 13:14 Facebook

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano vai visitar, este sábado, as obras de construção do mega palco, no Parque Tejo, onde o Papa vai celebrar a missa final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O número dois na hierarquia do Vaticano preside, em Fátima, às celebrações de 13 de maio. Findas as cerimónias, deverá junta-se a uma comitiva composta por membros do Governo, das câmaras de Lisboa, de Oeiras e de Loures e da Igreja Católica para ver, no local, como estão as obras e inteirar-se de alguns pormenores técnicos.

Em janeiro, perante a discussão sobre o preço do altar-palco, o Vaticano esclareceu que não tomou qualquer decisão em relação à construção da maior e mais cara obra da JMJ, que terá lugar de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

Confrontado com o valor de 4,2 milhões de euros mais IVA para a construção do altar-palco, o assessor do Vaticano, Matteo Bruni, explicou que "a organização do evento é local" e que, portanto, as decisões sobre custos recaem sobre a autarquia da capital portuguesa.

A menos de 100 dias do início da Jornada, é certo que o Papa Francisco vem a Lisboa, mas ainda não está totalmente definido o dia em que se deslocará ao Santuário de Fátima e quanto tempo lá ficará.