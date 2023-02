Números a subir: GNR regista 1421 crimes de violência no namoro

Inês Malhado Hoje às 15:00 Facebook

Em 2022, a GNR registou 1421 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, mais 316 casos face ao ano anterior. Destes casos, 244 vítimas tinham até 24 anos. Os dados foram divulgados esta segunda-feira, na véspera do Dia dos Namorados.

No ano anterior, contabilizaram-se 1105 crimes de violência no namoro que afetaram pessoas de todas as idades, sendo que 332 das vítimas eram jovens até aos 24 anos, indicou a GNR num comunicado enviado às redações.

A GNR inicia, esta segunda-feira, uma campanha de prevenção e sensibilização para combater "comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes", psicológica, emocional, física, social e sexual. A campanha "#NãoTeCales", que termina a 17 de fevereiro, tem em especial atenção casos de violência no namoro entre jovens, "onde estes comportamentos são precoces e mais facilmente evitados no futuro", sublinha a GNR.

Na nota, a guarda destaca ainda que "o impacto deste tipo de violência em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro, comprometendo as vítimas envolvidas, as suas famílias e a sociedade no seu conjunto".

Durante a campanha, para alertar os jovens para a importância de relações saudáveis, baseadas em valores como a autoestima, o respeito e a tolerância, a GNR garante continuar a estar junto das escolas.

Por seu turno, no que diz respeito ao crime de violência doméstica, a guarda informa que tem vindo a reforçar as suas campanhas de sensibilização, bem como a apostar na formação das suas equipas para que estejam "mais preparada para agir e acompanhar este tipo de situações".

"A violência não é uma opção", reitera a GNR, apelando à denúncia como "uma responsabilidade coletiva".