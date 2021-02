Números animadores da pandemia não permitem baixar já a guarda

João Queiroz Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a exceção dos cuidados intensivos, curvas já estão abaixo do que se registava no início do confinamento, mas especialista diz que é cedo para levantar restrições.

Os 30 dias de confinamento geral produziram resultados evidentes. Os números não mentem: menos novos casos de infeção, internamentos e mortes por covid-19 trazem as curvas dos gráficos para um nível abaixo do que aquele em que estavam no início do confinamento (a exceção são os cuidados intensivos). Mas é cedo para começar a desconfinar, diz o matemático Óscar Felgueiras.

"Todos os indicadores confirmam a melhoria. Há uma descida consistente, tanto no número de casos como na positividade. O que tem consequências nos internamentos, em que se nota uma queda muito substancial e, também, acentuada nos cuidados intensivos, que é um pouco mais lenta, mas vai continuar", observa o professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.