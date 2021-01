Nunca se morreu tanto em Portugal num só dia

Joana Amorim Hoje às 07:07 Facebook

Nunca se atingiu semelhante valor desde que há registos. É quase o dobro face à média. Covid-19 já matou mais neste mês do que em dezembro.

A pandemia continua a ditar recordes de mortalidade no país. Que, como as projeções, vão sendo ultrapassados diariamente: 20 de janeiro pinta-se a vermelho como o dia em que morreram mais de 700 pessoas no nosso país. Nunca, desde que há registos (a partir de 1980), se ultrapassou tão negra cifra. Desse total, contam-se 221 mortes por covid-19, também aqui um novo máximo.

Janeiro é já uma anormalidade estatística. Depois de dez dias consecutivos com mais de 600 óbitos por todas as causas, a 20 de janeiro chegamos aos 721, de acordo com os dados do eVM - sistema de vigilância da mortalidade em tempo real (às 21 horas de ontem). Hora a que se contabilizavam já 539 mortes para o dia de ontem.