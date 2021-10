Nunca tantos estudantes do Ensino Superior pediram bolsa

Alexandra Inácio Hoje às 21:00 Facebook

Nunca tantos estudantes do Ensino Superior se candidataram a bolsas. De acordo com os dados da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), até à passada quinta-feira (últimos dados disponíveis), já tinham sido entregues 97 707 requerimentos - mais 1250 do que em igual período do ano passado e mais 4498 do que há dois anos.

Um recorde que reflete o acréscimo de alunos, mas também a quebra nos rendimentos das famílias devido ao impacto da pandemia, apontam dirigentes académicos.

Dos cerca de 93 mil requerimentos já em análise pelos serviços de ação social de instituições públicas e privadas, até dia 21, 23 747 pedidos tinham sido deferidos (25,5%) e 2004 recusados (2,2%). A maioria dos pedidos ainda estavam em processo de análise, por exemplo, a 35 625 (38,3%) faltava informação académica ou "outra" (como as confirmações da autoridade tributária ou da Segurança Social quanto à não existência de dívidas pelas famílias).