Nuno Crato diz que melhorar a educação é "uma necessidade urgente"

"A mobilização em torno da educação, com o objetivo de a melhorar, é uma necessidade urgente", afirmou Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, no seguimento da assinatura de um memorando de entendimento entre esta organização e o Conselho Científico de Educação Nacional francês (CSEN), assinado esta quarta-feira, no Collège de France, em Paris.

Para o antigo ministro da Educação, os desafios que se colocam às escolas e aos professores no contexto atual "exigem a partilha de informação científica credível, fundamental para orientar a tomada de decisões".

"Nesse sentido, a Iniciativa Educação orgulha-se de poder colaborar com uma das mais prestigiadas organizações europeias dedicadas à educação, dando assim seguimento à sua missão de informar o debate com contributos científicos atuais e, assim, contribuir para uma melhor Educação em Portugal", revelou a organização, em comunicado.

A Iniciativa Educação vai publicar na sua plataforma artigos e outros recursos científicos sobre as melhores práticas educativas, produzidos pelo e traduzidos para português. O primeiro artigo francês já foi publicado e aborda o ensino explícito.

O CSEN é um órgão público de aconselhamento da política de educação nacional, criado em 2018, sob tutela do ministério da Educação francês. Além de promover "as melhores práticas educativas", tem como objetivo contribuir para a redução de desigualdades sociais.

A Iniciativa Educação é uma organização sem fins lucrativos que tem como finalidade "contribuir para o esforço nacional de formação e qualificação real dos jovens".