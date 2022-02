Nuno Melo apresenta candidatura à liderança do CDS no sábado

JN Hoje às 13:38 Facebook

Nuno Melo apresenta no sábado a candidatura oficial à liderança do CDS. A apresentação está marcada para as 18 horas na sede nacional do CDS, em Lisboa.

A apresentação será a formalização da intenção anunciada a 1 de fevereiro pelo eurodeputado centrista e reafirmada na sexta-feira à entrada para a reunião do Conselho Nacional, que marcou para os dias 2 e 3 de abril o congresso do partido.

Na ocasião, depois de, numa declaração à imprensa, Francisco Rodrigues dos Santos, líder demissionário, ter voltado a apontar o dedo aos adversários internos, Nuno Melo disse que não vai perder tempo com ajustes de contas.