Nuno Melo denuncia aumentos na luz de 100% e 200%

Hermana Cruz Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do CDS denunciou, esta sexta-feira, que há empresas a receber faturas de eletricidade com aumentos de 100% e 200%.

Ao contrário do que garantiu o Governo em relação aos avisos do presidente da Endesa (falou em subidas de 40% este mês), Nuno Melo assegura que os aumentos, praticados em julho, se deveram ao mecanismo ibérico. Por isso, exige explicações do Executivo e promete levar o caso a Bruxelas. O Ministério do Ambiente assegura que os eventuais aumentos de preços não resultam do mecanismo ibérico.

"Nem a maioria absoluta do PS, nem o estilo agressivo de António Costa são capazes de mudar a dureza e a verdade das faturas energéticas que as empresas portuguesas estão a receber", vincou o presidente dos centristas, numa publicação no Facebook, em que revela as faturas de julho de duas empresas com diferentes fornecedores de energia.