Nuno Melo disponível para entendimento mas tem que haver congresso

Hermana Cruz Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato à liderança do CDS-PP, Nuno Melo, manifestou-se, esta quarta-feira, disponível para um entendimento e para integrar os apoiantes da liderança. Mas avisou: tem que haver um congresso, ainda antes do conclave do PSD.

"Estou sempre disponível para um entendimento que salvaguarde o CDS-PP", afirmou Nuno Melo, num vídeo partilhado na sua página da rede social Facebook, onde também assume que está disponível para integrar os apoiantes da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

No entanto, Nuno Melo apresenta algumas condições para que possa ocorrer esse entendimento: tem que ser convocado um novo Conselho Nacional, "com respeito pela forma e pelos prazos"; e tem que se realizar um congresso eleito, ainda antes do conclave do PSD, marcado para 17, 18 e 19 de dezembro.

"Qualquer entendimento pressupõe a realização de um congresso anterior à data do congresso do PSD", deixa claro Nuno Melo, considerando que, havendo dois candidatos à liderança, já no terreno, "em democracia", não se cancelam eleições.

"Mas aqui chegados, há um derradeiro esforço para resolver, com compromisso, a divergência", ressalvou o eurodeputado, considerando que, nesta fase, "entre os candidatos à liderança" deve ser estabelecido "um compromisso para se evitarem ataques pessoais", concentrando-se a campanha interna no debate das ideias e dos diferentes projetos.

"Também deve ser assumido o compromisso pessoal de que quem vencer o congresso fará um esforço de integração em relação aos que não venceram", concluiu.