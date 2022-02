Nuno Melo diz que "vontade é ser candidato" à liderança do CDS

JN/Agências Hoje às 20:34 Facebook

O eurodeputado Nuno Melo afirmou, esta sexta-feira, que a sua vontade é ser candidato à liderança do CDS-PP e que poderá formalizar esse anúncio na próxima semana, dizendo "contar com todos" no partido.

Em declarações aos jornalistas, à entrada para o Conselho Nacional do CDS-PP, que se realiza na sede do partido, em Lisboa, Nuno Melo assegurou que não irá "perder um minuto a falar do passado ou a fazer ajustes de contas", tendo chegado acompanhado de cerca de duas dezenas de pessoas, entre elas a deputada Cecília Meireles, e com alguns aplausos.