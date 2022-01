Nuno Melo é a aposta dos militantes para unir partido

Centristas pedem união e reflexão no próximo congresso, admitindo que caminho será difícil. Para Diogo Feio e Pires de Lima não há volta a dar.

Segue-se um caminho "longo e difícil" para o CDS-PP nos próximos anos, mas os centristas não acreditam numa extinção do partido e apostam as fichas todas numa futura liderança de Nuno Melo, na expectativa de que o partido renasça unido. O JN sabe que o eurodeputado esteve reunido com militantes do partido para decidir os próximos passos e publicará esta terça-feira, às 10 horas, uma declaração no seu Facebook.

Até agora, só Diogo Feio, ex-líder parlamentar, e o antigo ministro da Economia e ex-dirigente centrista, António Pires de Lima - que deixou a militância no final de outubro -, admitiram o fim do partido. "Morreu [no domingo] e vai, realmente, fazer muita falta à democracia portuguesa", disse Pires de Lima à Lusa.