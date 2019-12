Nuno Melo e Telmo Correia admitem "candidatura própria" no congresso do CDS

Hoje às 19:07 Facebook

Os primeiros subscritores da moção "Direita Autêntica", Nuno Melo e Telmo Correia, admitiram esta quarta-feira, pela primeira vez de forma clara, "a possibilidade de uma candidatura própria" ao congresso do CDS, em janeiro de 2020.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, os dois dos subscritores, Nuno Melo e Telmo Correia, reafirmam que a moção "não exclui nenhum cenário, incluindo a possibilidade de uma candidatura própria", acrescentam que "a eleição de delegados [ao congresso] foi um sinal animador", mas não revelam quem poderá ser.

"Queremos começar pelo debate de ideias que já estamos a promover com sessões públicas", justificou.

No mesmo texto, os subscritores desafiaram esta quarta-feira os candidatos à liderança para se "construir" uma "plataforma mais ampla" de unidade e evitar um partido "balcanizado" no próximo congresso.

"Afigura-se como essencial, do nosso ponto de vista, evitar uma excessiva fragmentação do partido. Um CDS balcanizado terá maior dificuldade em fazer a afirmação que é necessária" após o congresso, lê-se num comunicado assinado pelos dois deputados, Nuno Melo, no Parlamento Europeu, e Telmo Correia, na Assembleia da República.

A líder do CDS, Assunção Cristas, anunciou a saída do cargo de presidente do partido em 06 de outubro, na noite das legislativas em que os centristas passaram de 18 para cinco deputados, com 4,2% dos votos.

Até ao momento, há pelo menos quatro candidaturas anunciadas -- João Almeida, deputado e porta-voz do partido, Filipe Lobo d'Ávila, antigo deputado que criou um grupo crítico da ainda liderança, Juntos pelo Futuro, Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.

O líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos, a exemplo dos restantes, também anunciou uma moção de estratégia e admitiu, em meados de outubro, que poderá concorrer.