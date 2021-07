Nuno Melo fala sobre oposição nas jornadas do CDS, líder não deve assistir

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:48 Facebook

O eurodeputado Nuno Melo é o orador convidado para encerrar o primeiro dia das jornadas parlamentares do CDS, que decorrem na próxima semana. O líder, Francisco Rodrigues dos Santos, não deverá assistir ao discurso de Melo, que tem sido seu crítico.

O eurodeputado irá falar, ao jantar de segunda-feira, sobre "Os desafios da Oposição". As jornadas democratas-cristãs irão decorrer na próxima segunda e terça-feira, em São João da Madeira. Serão encerradas no dia seguinte por Rodrigues dos Santos que, ao que o JN apurou, apenas estará presente no painel em que participa, no encerramento de terça.

Nuno Melo, recorde-se, tem sido crítico da liderança de "Chicão". Em janeiro, depois de Adolfo Mesquita Nunes ter pedido eleições antecipadas no partido, afirmou que o presidente democrata-cristão tinha "deixado de ter condições" para permanecer no cargo.

Os deputados Telmo Correia e Ana Rita Bessa também participam no primeiro dia de trabalhos das jornadas, que inclui uma visita à fábrica de lápis Viarco.

No segundo dia, destaque para a presença de Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, que abordará a temática da recuperação económica em Portugal.

As jornadas terminam com o painel das 12 horas de terça-feira, com intervenções de Telmo Correia e Rodrigues dos Santos.