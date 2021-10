Nuno Melo tenta impugnar Conselho Nacional do CDS desta sexta-feira

Hermana Cruz Hoje às 11:34 Facebook

O candidato à liderança do CDS-PP está a tentar impedir que se realize o Conselho Nacional desta feira, que poderá culminar no que Nuno Melo considera ser "uma golpada". O eurodeputado já avançou com um pedido de impugnação da reunião.

Segundo o que apurámos, o pedido de impugnação do Conselho Nacional desta sexta-feira já deu entrada no Conselho Nacional de Jurisdição, presidido por Alberto Coelho.

O pedido partiu da candidatura de Nuno Melo, quer pretende evitar, assim, o que considera ser uma "golpada institucional", ou seja que o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, consiga aprovar o adiamento do congresso eletivo do partido para depois das legislativas, garantindo que será ele o candidato a primeiro-ministro.

O presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, já considerou a reunião desta sexta-feira legítima e atacou até Nuno Melo, atirando: "E será certamente com respeito total pelas regras democráticas que o Conselho Nacional determinará esse futuro. Nós não podemos é dizer que ele é mais ou menos democrático consoante as decisões no sejam favoráveis ou desfavoráveis, isso é inaceitável".

Mas Nuno Melo estará disposto a usar de todos os meios para impedir que o líder do partido se apresenta a legislativas sem ser submetido à votação dos militantes. E já admitiu aceitar o adiamento do congresso, mas desde que não seja para depois das eleições nacionais.

Segundo apurámos, a Jurisdição reúne-se, esta sexta-feira, pelas 15 horas para analisar o pedido de impugnação entregue pela candidatura de Nuno Melo.