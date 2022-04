Nuno Melo teve a moção mais votada e será o novo líder do CDS

JN/Agências Hoje às 08:46 Facebook

A moção de estratégia de Nuno Melo foi a mais votada no 29.º Congresso do CDS-PP, com 854 votos, e o eurodeputado será o novo presidente do partido depois de eleitos os órgãos nacionais.

A moção do eurodeputado Nuno Melo, "Tempo de Construir", foi uma das quatro levadas a votos, em alternativa, e obteve 73% dos votos. Com este resultado, conhecido durante a madrugada, caberá ao centrista apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que será votada entre as 9 e as 12 horas deste domingo.

Numa primeira reação aos resultados, e rodeado por apoiantes, o candidato afirmou que "não podia pedir uma votação mais expressiva do que essa que acabou por se registar" e revelou estar "muito feliz". "A estratégia que entendo melhor para o CDS foi aprovada e isso não foi coisa pouca", acrescentou.

Questionado sobre o apoio que recebeu por parte dos ex-presidentes Paulo Portas, Manuel Monteiro e Assunção Cristas, Nuno Melo considerou que demonstram "uma reconciliação com o seu passado que é condição essencial e necessária para o futuro".

As moções de estratégia global visam fixar a orientação geral do partido no próximo mandato.

A segunda moção mais votada foi a moção A, "Trazer a democracia cristã para o século XXI", de João Seabra Duque, com 109 votos (9%), seguindo-se a moção E, "O Futuro para o CDS Partido Popular", do atual dirigente nacional Miguel Matos Chaves, com 104 votos (9%). A moção menos votada foi a D, "A soma que dá um", do dirigente distrital Otávio Rebelo da Costa, com 35 votos (3%).