Nuno Sampaio: "Em nenhuma outra área Portugal tem dois Nobel"

Diretor da Casa da Arquitetura felicita a obra dos pares nacionais e enaltece o Edifício Digital que se instala e se projeta de Matosinhos para o Mundo.

O primeiro-ministro, António Costa, é aguardado esta noite no lançamento do Edifício Digital da Casa da Arquitetura. Desde Matosinhos, abre-se ao Mundo o farol de uma arte da qual os portugueses se gabam de estar entre os melhores. "Em nenhuma outra área do conhecimento Portugal tem dois prémios Nobel, neste caso, os prémios Pritzker", salienta Nuno Sampaio, diretor-executivo do que também é o Centro Português da Arquitetura, onde se cuida dos acervos de Álvaro Siza e de Souto Moura e da democratização de um vasto património de pares internacionais, entre muitos outras doações, como a do urbanista brasileiro Lúcio Costa, "pai de Brasília".

O que é o Edifício Digital da Arquitetura?