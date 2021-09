Nuno Santos assume direção da CNN Portugal

Hoje às 19:13 Facebook

Nuno Santos assume a direção da CNN Portugal, órgão que conta também com Pedro Santos Guerreiro e Frederico Roque de Pinho como diretores executivos, foi, esta segunda-feira, anunciado.

"A CNN Portugal vai ser liderada por Nuno Santos, que assume o cargo de diretor do novo projeto de informação multiplataforma da Media Capital, que tem no digital um eixo estratégico", lê-se num comunicado hoje divulgado pela Media Capital.

A direção da CNN Portugal é ainda composta por Pedro Santos Guerreiro, antigo diretor do Expresso e do Jornal de Negócios, que, enquanto diretor executivo, terá o pelouro do digital, e por Frederico Roque de Pinto, também diretor executivo, que integrava a redação da TVI e da TVI24 e que fica responsável pela operação do canal de televisão.

Citado no mesmo comunicado, Nuno Santos defende que "a CNN é a maior marca de informação do mundo", acrescentando que assume o cargo com orgulho e responsabilidade.

"Em equipa, sei que vamos desenvolver uma nova forma de fazer jornalismo, mais presente na vida dos cidadãos. Um jornalismo influente e de confiança que fará da lógica 'breaking news' a sua matriz principal", apontou o até aqui diretor-geral da TVI, vincando que o lançamento da CNN Portugal é a sua "maior missão".

Nuno Santos já dirigiu a programação dos três canais generalistas portugueses -- RTP, SIC e TVI.

Durante cinco anos trabalhou fora de Portugal, nomeadamente, na companhia sul-africana Multichoice, onde foi 'general content manager', e depois no grupo Dentsu Aegis Network, como responsável pelo escritório de Madrid do 'The Story Lab'.

Em 2018, regressou a Portugal para lançar o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

A CNN Portugal vai substituir a TVI24, partilhando a redação com a estação de Queluz de Baixo.

A direção da informação da TVI continua a ser liderada por Anselmo Crespo, enquanto Pedro Mourinho e Joaquim Sousa Martins, subdiretores de informação, "assumem funções transversais em ambos os canais".

Por sua vez, Lurdes Baeta e Pedro Benevides mantém os seus cargos de direção na TVI.