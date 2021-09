Nuno Santos, defensor da causa animal, é candidato do PAN a Gondomar

Carla Soares Hoje às 15:08 Facebook

"O que mais motiva a candidatura do PAN a Gondomar é termos um concelho com um potencial humano e ambiental enorme", mas "que não tem sido dinamizado nem potencializado da melhor forma", destacou ao JN Nuno Santos, defensor da causa animal que é a aposta do partido nestas autárquicas.

"Os concelhos vizinhos têm evoluído e atraído população, e a qualidade de vida no nosso concelho tem diminuído", diz o cabeça de lista à Câmara. E "o PAN quer ser uma força diferenciadora, inclusiva, e que alavanque Gondomar para um futuro mais promissor para todos no concelho: humanos e não humanos".

Nuno Santos, 33 anos, mora em S. Pedro da Cova. É fundador do Movimento de Defesa Animal - Animais de São Pedro e está envolvido noutras causas sociais.

O slogan é "exPANdir Gondomar". Criar uma provedoria municipal do animal; parques caninos e outros de matilhas; programas CED - capturar, esterilizar e devolver; e apoiar associações são algumas prioridades. Quer ainda melhorar os transportes públicos, expandindo a linha do metro; criar e regular habitação para atrair população; revitalizar zonas industriais e criar emprego sustentável e amigo do ambiente; e um balcão municipal para soluções energéticas renováveis.