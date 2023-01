Nuno Vaz será o líder do Conselho Regional do Norte

Autarca de Chaves tem candidatura única e de consenso. "Vice" continua a ser António Pimentel, de Mogadouro.

Os presidentes das câmaras municipais da região Norte reúnem-se, esta sexta-feira, na Casa da Cultura de Mogadouro para eleger o novo presidente do Conselho Regional do Norte. Nuno Vaz, autarca socialista de Chaves, é o único candidato e assim deverá manter-se até ao momento da eleição, dado que conseguiu consenso entre o PS e o PSD. António Pimentel (PSD), de Mogadouro, continuará como vice-presidente.

Os conselheiros têm até hoje às 14.30 horas para apresentar uma ou mais candidaturas à presidência do Conselho Regional do Norte, o órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), composto por 86 presidentes de câmara e cerca de 20 organizações sociais e civis.