O apelo de Marcelo: façam "um esforço" para cumprir o confinamento

O presidente da República e recandidato deixou esta seguda-feira um apelo aos portugueses para que cumpram o confinamento. Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que "as pessoas têm uma certa relutância". No entanto, disse que "aqueles que podem confinar devem fazer um esforço" de "aderir à importância" do cumprimento das medidas.

Numa ação de campanha na Azambuja, o recandidato admitiu que "o Governo vai tentando encontrar medidas que sejam exequíveis", mas insistiu que "a eficácia das medidas depende muito" dos portugueses.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que as medidas de confinamento podem durar entre duas semanas e um mês e meio, dependendo de quando for atingido o pico desta terceira vaga da pandemia. Deixou, ainda, um elogio aos profissionais de saúde, que estão a lidar "heroicamente" com a pressão da pandemia desde março do ano passado.

Segundo o presidente da República, a pressão que está a ser exercida no SNS vai ter impacto "nos doentes covid e nos doentes não covid".

Marcelo Rebelo de Sousa antecipou que não fará o tradicional apelo ao voto no dia antes das eleições presidenciais por se apresentar como recandidato.