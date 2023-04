"O Brasil está de volta". Dezenas de apoiantes deram as boas-vindas a Lula da Silva

Inês Malhado Hoje às 20:14 Facebook

Algumas dezenas de apoiantes acompanham desde a manhã de sábado a visita de Lula da Silva e da primeira-dama a Belém. Na cerimónia de boas-vindas, o presidente brasileiro foi recebido por uma multidão, vestida de vermelho, que, do outro lado do perímetro de segurança, no Jardim do Império, entoavam cânticos e erguiam bandeiras e cartazes de apoio. Entre os apoiantes, sobressaía uma bandeira isolada da Ucrânia, carregada por Simão Pedro Guedes.

"Estou aqui para ver o melhor presidente do Brasil", diz Beatriz Sequeira, com duas bandeiras na mão: uma vermelha, com "Lula" escrito em letras bem grandes, e outra portuguesa. A apoiante faz parte da comunidade brasileira de quase 300 mil imigrantes em Portugal. Mora em Lisboa desde 2018. "Só consegui a minha autorização de residência graças a um acordo da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa] que saiu do papel por causa de Lula também. Faz mais ou menos cerca de um mês", conta animada. Beatriz ficará por Belém "o tempo que o presidente estiver".

"O Brasil está de volta. A gente espera que Portugal, como o país irmão que é, avance com muitos outros acordos bilaterais em todas as áreas", afirma a apoiante. Beatriz Sequeira foi, também, uma das pessoas que, na passada sexta-feira, esperou Lula da Silva à entrada do hotel onde está hospedado em Lisboa. Local onde os ânimos não estiveram tão calmos como esta manhã de sábado. "Ontem [sexta-feira], fomos provocados por um bolsonarista. Chamou Lula de ladrão e a gente disse que ele roubou o nosso coração", recorda, enquanto aguarda pelo começo da cerimónia de boas-vindas.

Na claque vermelha que se organizou para passar, este sábado, em Belém, está também Maria das Dores, vestida a rigor com uma t-shirt vermelha que usou no dia em que viu, em janeiro deste ano, Lula da Silva a tomar pose pela terceira vez. Há quatro anos que a militante do Partido dos Trabalhadores e ativista pelos direitos humanos vem passar férias a Portugal sempre por volta de maio para a celebração de Nossa Senhora de Fátima. Este ano, antecipou os bilhetes de avião para coincidirem com a vinda de Lula da Silva e as comemorações do Dia da Liberdade. "Eu vim comemorar a festa da democracia. O 25 de Abril é, para mim, um marco mundial da democracia", partilha Maria das Dores.

Desta primeira visita de estado desde que Lula da Silva foi eleito, Maria das Dores espera que saia uma "resposta à ultra direita". "Acho que a vinda do Lula tem esse simbolismo do dia 25 de Abril para o Mundo e para o Brasil que está agora a tentar retomar a normalidade depois dos últimos quatro anos", adverte.

Jovem alertado pela PSP para manter a distância

Na mancha vermelha de apoiantes, destaca-se uma pequena bandeira da Ucrânia, a fazer recordar as polémicas declarações de Lula da Silva, na visita à China e aos Emirados Árabes, sobre o papel dos EUA e da Europa na guerra no país de leste. Simão Pedro Guedes, o manifestante que segurava a bandeira da Ucrânia, disse que não sabia que estaria sozinho ou se viriam ucranianos para o jardim. "Não estava à esperava de ver uma manifestação de apoiantes do Lula aqui". A PSP incentivou o jovem a afastar-se, com receio que o ato motivasse confrontos.

Cerca de 30 apoiantes mantêm-se concentrados no Jardim da Praça do Império. Esperam ser cumprimentados de perto pelo presidente brasileiro depois da 13.ª cimeira luso-brasileira, a decorrer até ao final do dia no Centro Cultural de Belém. Apesar de não ter estado na cerimónia nenhum grupo contra a vinda do presidente brasileiro a Portugal, no início da tarde, algumas pessoas insultaram Lula ao passar, palavras ditas não ao presidente, mas aos seus apoiantes. A PSP atuou de imediato e acalmou os ânimos.

Ainda este sábado o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal afirmou que nunca esteve prevista qualquer manifestação contra o chefe de Estado brasileiro, apenas a entrega de uma carta aberta na embaixada brasileira em Lisboa. Depois de se ter encontrado com a associação na sexta-feira, o ministro de Estado Brasileiro, Márcio Macedo, revelou que Lula da Silva irá enviar o seu assessor para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, em visita à Ucrânia.