O chumbo da proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2022 desencadeia uma série de formalidades para os próximos dias e meses. Saiba o que vai acontecer dentro e fora do Palácio de Belém, os prazos que existem e quando será possível a realização de eleições legislativas antecipadas.

O calendário político após o chumbo do Orçamento do Estado Rita Neves Costa Hoje às 20:22

O calendário político após o chumbo do Orçamento do Estado

