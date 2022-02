O cerco do Chega começa aqui. E alastra sem parar

José Miguel Gaspar Hoje às 11:22 Facebook

São Vicente e Ventosa, aldeia alentejana de Elvas com 732 habitantes, foi onde mais se votou no Chega: 1 em cada 4 pessoas (28,2%). No interior envelhecido e deserto, o voto na extrema-direita é um berro de protesto.

João Ricardo Charruadas sorri e a pergunta fica a flutuar. Os olhos dizem mudamente que não, mas estão muito abertos e ele verbaliza assim, com reticências a bailar: "Quem sabe, quem sabe". A pergunta que o fez folgar foi: nas eleições legislativas ordinárias de 2025, o Chega vai ganhar aqui a sua primeira freguesia?