O cérebro e a covid: uma ligação controversa ainda a ser explorada

Três pessoas recuperadas da covid-19 desenvolveram sintomas de Parkinson. Neurologistas dividem-se sobre a possibilidade de o vírus poder provocar a doença depois da infeção ou ter posto a descoberto um problema de saúde latente.

Muitas pessoas que ficaram infetadas com covid-19 viram o seu sistema nervoso central afetado a longo prazo, demonstrando sintomas como perda de olfato e paladar, confusão mental, depressão e ansiedade. Para além destes casos mais comuns, há estudos de caso que descrevem pacientes recuperados da covid-19 que desenvolveram "parkinsonismo", uma doença cujos sintomas - tremores, rigidez muscular e dificuldades na fala e no andar - se assemelham aos do Parkinson. No entanto, não é certo que haja uma relação entre a covid-19 e estas perturbações cerebrais, mas o tema está a ser investigado pela Ciência.