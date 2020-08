O dia acordou em chamas: há um fogo ainda ativo e seis em resolução

JN/Agências Hoje às 09:26, atualizado às 10:48 Facebook

Os incêndios de Torre de Moncorvo, Alijó, Sabrosa, Sabugal, Fundão e Porto de Mós estão, esta sexta-feira de manhã, em resolução. Dos grandes fogos ainda ativos, o de Sernancelhe é o que mobiliza mais meios.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou cerca das 12 horas de quinta-feira em Sernancelhe, no distrito de Viseu, ainda está em curso, mobilizando 379 operacionais, apoiados por 116 viaturas. Os meios aéreos vão começar a atuar esta manhã, sabe o JN.

O incêndio com duas frentes ativas que deflagrou ao início da tarde de quinta-feira na União de Freguesias de Adeganha e Cardanha, concelho de Torre de Moncorvo, atravessando uma vasta área de mato e rodeando três aldeias, também está em fase de resolução. Os quatro meios aéreos que chegaram a combater as chamas esta manhã abandonaram o local, onde ficaram 50 bombeiros, apoiados por 55 viaturas.

Já em Alijó, no distrito de Vila Real, o incêndio está em resolução, mas ainda estão no local 154 operacionais, apoiados por 53 veículos. Também no distrito de Vila Real, o incêndio que tinha deflagrado em Sabrosa pelas 15.37 de quinta-feira está igualmente em resolução. Pelas 8.20 estavam no local, de acordo com o site da ANEPC, 89 operacionais, apoiados por 26 veículos. E no incêndio do Sabugal, na Guarda, também em resolução, estavam no local esta manhã 201 operacionais, apoiados por 63 veículos.

No Fundão, distrito de Castelo Branco, o incêndio que deflagrou cerca das 14 horas de quinta-feira está igualmente em resolução, mas ainda é o que mais meios tem no local: 436 operacionais, apoiados por 139 veículos. Este fogo, que deflagrou em povoamento florestal, obrigou à evacuação da praia fluvial de Janeiro de Baixo, que na altura tinha cerca de 70 pessoas.´Neste incêndio, uma operacional dos Bombeiros Voluntários do Fundão sofreu ferimentos ligeiros.

Também em resolução está o fogo que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Porto de Mós, no distrito de Leiria, onde, à mesma hora, estavam 105 operacionais, apoiados por 34 veículos.