O enfermeiro português que ajudou a salvar Boris quer continuar anónimo

João Paulo Costa Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Pitarma está assustado com as repercussões do agradecimento mediático do primeiro-ministro britânico. Hospital "escondeu-o" num hotel.

Quando os responsáveis do hospital St. Thomas, em Londres, chamaram à parte Luís Pitarma, o enfermeiro que trabalha nos cuidados intensivos pensou que poderia ter feito alguma asneira. Não tinha, pelo contrário. "Queremos que sejas tu a tratar do primeiro-ministro Boris Johnson". O português, de 29 anos, ainda questionou. "Mas há outros enfermeiros no serviço mais velhos, mais experientes...". A confiança reiterada encerrou a conversa do maior desafio do aveirense, a quem o líder britânico agradeceu publicamente.

O diálogo não é contado por Luís, porque este recebeu indicações do hospital para não falar aos jornalistas, mas é reproduzido pela mãe, Edite Pitarma, com quem Luís tem desabafado nos últimos dias. Como no domingo à tarde, minutos depois de o filho ter recebido uma chamada do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe agradeceu o empenho e o de todos os profissionais de saúde que no estrangeiro e em Portugal dão a vida por quem está infetado pela pandemia.

"Ele ficou nervoso quando lhe disseram que ia tratar do Boris Johnson, é normal, todos os doentes são importantes e tratados com a mesma responsabilidade, mas o mediatismo é diferente e foi isso que se calhar o deixou inicialmente a tremer", disse hoje, segunda-feira, ao JN. Edite só soube na quinta-feira à noite quando Luís lhe telefonou. "Nem sabes quem estive a tratar?", desafiou Luís. "Respondi-lhe 'Boris' e perante a surpresa dele, disse-lhe que tinha tido esse pressentimento". Pressentimento e desconfiança. Nos três dias anteriores, não tinha conseguido falar com o filho e as mensagens pelas redes sociais eram "barradas". Soube depois que as comunicações de Luís, por questões de segurança, estavam a ser controladas pelas autoridades britânicas. A guarda a Boris Johnson não passava apenas por elementos fortemente armados no hospital.

Apartamento cercado

Luís nem era grande adepto do primeiro-ministro britânico devido ao Brexit, mas as 48 horas em que esteve ao lado de Boris fizeram-no mudar de opinião. "Diz que foi de uma simpatia e simplicidade surpreendente. Pediu-lhe para o tratar por Boris e quis saber quem era, onde tinha nascido e há quanto tempo trabalhava em Inglaterra. O Luís disse-lhe que era de Aveiro, perto do Porto, e ele ficou com essa referência. Disse que gostava muito do Porto e de Portugal", conta Edite.

Quando saiu dos Cuidados Intensivos, na quinta-feira, Boris agradeceu pessoalmente a Luís, prometendo que voltariam a falar. Mas o enfermeiro português nunca imaginou que o chefe do Governo britânico o metesse nos holofotes do mundo quando o nomeou na primeira comunicação pública após o internamento.

"Ele ficou em pânico porque os jornalistas cercaram o apartamento onde ele vivia até há poucas semanas, e onde eles pensavam que ele continuava a viver. Os antigos colegas de casa nem sabiam o que fazer, os colegas e amigos deles foram inundados com mensagens a fazer perguntas sobre ele nas redes sociais, de tal forma que já nem estado na nova casa, mas num hotel que o hospital lhe reservou para o proteger da confusão. Ele só diz que quer continuar a ser um anónimo", conta Edite. Os próprios pais, que têm um espaço comercial de eletrodomésticos na zona de Esgueira (agora fechado), não têm tido sossego. Nem a irmã de Luís, que ainda hoje, segunda, foi questionada pela BBC.

Pensou ser médico

O mediatismo surpreendeu a família de Luís, mas o mérito não. "Ele quando foi para Inglaterra, em 2015, foi para um outro hospital, tendo sido considerado um dos enfermeiros do ano", lembra Edite. No ano seguinte mudou para o St. Thomas, onde continua, agora já como enfermeiro sénior. "Os enfermeiros portugueses são muito bons, já quando ele esteve a fazer Erasmus na Finlândia, eles lhes diziam isso. Os portugueses sabem fazer tudo, lá na Finlândia cada um só fazia algo específico...".

Luís Pitarma nasceu em Aveiro, onde estudou até ao Secundário. Queria ser médico, mas não tinha média. Ainda pensou, lembra a mãe, fazer Medicina do outro lado da fronteira, aproveitando a família da avó paterna espanhola que vive em Málaga, mas acabou por ir para a Escola Superior de Enfermagem em Lisboa. A ideia era depois pedir a transferência para o curso de Medicina. Não pediu porque se apaixonou pela Enfermagem, "ele diz que assim está mais próximo dos doentes".