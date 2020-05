Raquel Duarte Hoje às 09:28 Facebook

Com a covid-19 vieram as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória, máscaras em ambientes fechados e a higienização frequente das mãos.

O teletrabalho é uma das medidas que permitem o distanciamento - menos pessoas a circular, menos pessoas no local de trabalho. Assim, o "escritório em casa" é o novo normal dos próximos tempos.

Não é uma modalidade nova e já nos fomos habituando neste último mês. Eis algumas recomendações para tornar o teletrabalho mais produtivo e motivador.

Espaço dedicado ao trabalho

É importante criar um bom espaço de trabalho. Se não tem um escritório, tente criar um espaço personalizado exclusivo para o trabalho, com boa ergonomia e onde se sinta confortável. Tente, na medida do possível, definir essas fronteiras com as pessoas com quem partilha a casa, incluindo os seus filhos - enquanto está no seu local de trabalho não deve ser incomodado.

Garanta a comunicação com a equipa

Uma dificuldade nem sempre valorizada é a comunicação com a equipa. Tudo fica diferente com o trabalho remoto. A solidão pode fazer com que as pessoas se sintam menos motivadas e menos produtivas. A comunicação com a equipa deverá ser estimulada e o mais fácil possível - WhatsApp, Microsoft Teams, Skype, Zoom, etc. Mantenha a camaradagem, mesmo que de forma menos convencional. Lembre-se que distanciamento físico não é sinónimo de distanciamento social.

Defina o seu período de trabalho

Defina claramente o seu período de trabalho e não misture as tarefas domésticas com o trabalho. Levante-se, tome banho, vista-se como se fosse sair. Defina a hora a que começa e termina. E termine mesmo, dê uma corrida, tome um chuveiro, vá fazer o jantar, ver os trabalhos de casa do filho.

Os benefícios do teletrabalho

É possível ser mais produtivo em casa, com menos interrupções de colegas, com menos stress com as deslocações, maior economia (a poupança em transportes, alimentação). E claro, neste período particular, permite-lhe manter-se produtivo e ativo enquanto se protege a si e aos outros da covid-19.

Pneumologista