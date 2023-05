O futuro da liderança domina QSP SUMMIT 2023

Diana Morais Ferreira Hoje às 20:05 Facebook

Em três dias, entre o Rivoli e a Exponor, o evento junta três mil pessoas e conta com 60 oradores.

A 16ª edição do QSP SUMMIT decorrerá no próximo mês de junho entre Porto e Matosinhos. Considerado um dos maiores eventos de management e marketing da Europa, irá acolher cerca de três mil participantes, 60 oradores e 120 marcas. Tudo em apenas três dias, de 27 a 19 de junho.

Este ano o mote do evento é o futuro da liderança, "Shaping The Future Leadership", tendo como objetivo provocar reflexões tanto nos líderes atuais como nos profissionais em ascensão, sobre a importância de uma liderança com visão adaptável às constantes mudanças do mercado.

"Há uma nova abordagem à liderança que está, de facto, a criar preocupações nas empresas. Portanto, a escolha do tema não poderia ser outra", sublinhou Rui Ribeiro, fundador e CEO da consultora de marketing QSP.

Do Porto a Matosinhos

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 27 de junho no Rivoli do Porto, contando com a presença de António Costa e Silva, ministro da Economia, e de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto.

Terá uma atuação de Mário Laginha e, uma intervenção de John Bercow, anterior presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido.

Nos dias 28 e 29 de junho, o evento decorrerá na Exponor, em Matosinhos, contando com sessões de partilha de conhecimento, oportunidades de networking e ativações de marcas.

São vários os nomes nacionais e internacionais no painel de oradores, onde se destacam Gary Hamel,Ian Woodward, Helen Edwards, Elizabeth Van Geerestein, David Shing e Frederik Pferdt.

Retorno superior a oito milhões de euros

A edição anterior terá gerado um retorno económico superior a oito milhões de euros, segundo dados apontados pela organização, noticiados, ontem, pelo Dinheiro Vivo.

Para o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, estes valores "demonstram bem que, além de ser um excelente fórum de ideias, o evento é um ativo económico muito forte para a cidade e para a região e naturalmente por isso, conta com o apoio desta associação".