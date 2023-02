O grito de protesto da periferia que pede uma "vida justa"

Movimento protesta hoje contra a subida geral dos preços, os baixos salários e a falta de casas acessíveis. Ativistas anteveem ciclo contínuo de manifestações.

Durante a pandemia, asseguraram a limpeza e o funcionamento de vários espaços, apanharam autocarros de madrugada e saíram da segurança do lar para trabalhar, quando o mais aconselhável era ficar em casa. É para dar voz a estes trabalhadores e a tantos outros que moram na periferia de Lisboa que surgiu o movimento "Vida Justa". O grupo, que reúne coletivos, ativistas e personalidades da sociedade civil, protesta hoje na capital. Em 2023, as desigualdades permanecem: a subida geral dos preços e a falta de habitação acessível são os principais problemas e os mais desfavorecidos estão numa "grave vulnerabilidade económica", defendem.

Face à situação "insuportável" observada nos bairros periféricos de Lisboa, como os baixos salários, as dificuldades para pagar as contas e a ausência de "um sítio onde viver", um conjunto de associações reuniu-se no bairro Cova da Moura, em outubro do ano passado. Foi o primeiro passo do "Vida Justa". "Fez sentido para todos haver algo que fosse o reflexo do que é importante modificar", diz Flávio Almada, um dos porta-vozes do movimento.