O Lourenço ganhou um formigueiro na quarentena

O Lourenço foi uma das crianças que, num vídeo do JN, disse que a primeira coisa que faria quando pudesse sair de casa seria ver formigas. Uma empresa de produtos didáticos viu e satisfez o desejo.

Há cerca de duas semanas o pequeno Lourenço, de 4 anos, participou numa reportagem do JN Direto ao responder à pergunta: O que vais fazer quando puderes sair de casa? Disse que gostava de ir "lá para fora ver formigas".

A Mirmex, uma empresa dedicada à construção de formigueiros - o mais aproximado da realidade da natureza das formigas -decidiu oferecer um dos seus produtos e o Lourenço já se diverte a ver a vida das formigas, ainda que dentro das quatro paredes de casa.

A caixa que chegou à morada do menino tem espécies mais pequenas, com uma altura mínima de galeria de 3mm e máxima de 6mm. Agora, o Lourenço tem a oportunidade de ter uma colónia de formigas e ver como é a vida social do inseto, como elas comem e como trabalham. Uma atividade que ajuda a ocupar o tempo de forma educativa enquanto a escola está fechada e os dias são passados em casa, à espera que tudo volte ao normal.