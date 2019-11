O mapa das animações de Natal pelo País

Marisa Silva Hoje às 08:53 Facebook

Em contagem decrescente para a inauguração da Praça de Natal, Joaquim Duarte não tem mãos a medir. Junto à Câmara de Gaia, descarrega a carrinha e monta as tábuas de madeira que irão dar forma à loja "Dom Duarte".

A inauguração é este sábado, no mesmo dia em que se acendem as luzes da árvore de Natal do Porto. Esta sexta-feira, iluminam-se 30 ruas em Matosinhos, com direito a fogo de artifício e a um concerto da fadista Gisela João, no edifício dos Paços do Concelho.

A aposta nas decorações, bem como os concertos, as pistas de gelo e os carrosséis enchem as cidades de gente e ajudam a dinamizar o comércio local. "Há claramente um aumento da procura e do consumo. Provavelmente, esta época é a mais importante do mercado de rua e as iluminações são um acrescento para evidenciar o espírito natalício", afirmou Joel Azevedo, presidente da Associação de Comerciantes do Porto.