O mapa das mil freguesias prioritárias para limpeza de terrenos

O Governo divulgou, esta quarta-feira, a lista das mais de mil freguesias com risco elevado de incêndio florestal e que são prioritárias para limpeza de combustível.

O despacho - assinado pelos secretários de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, e publicado hoje em Diário da República - define também os prazos para a realização das ações de fiscalização que devem incidir sobre as áreas prioritárias.

No total, são 1114 freguesias com risco elevado de incêndio (veja aqui a lista) e que são prioritárias para ações de limpeza. Situam-se em 186 concelhos, que estão essencialmente nas regiões do interior Norte e Centro, e Algarve.

O número de freguesias prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível no âmbito da prevenção de incêndios rurais é idêntico a 2019, deixando de existir este ano os dois níveis de intervenção.

"Considerou-se adequado identificar apenas uma classe de prioridade, atualizando-se a informação de base territorial" e integrar "a circulação rodoviária em segurança em regiões afetadas por grandes incêndios", refere o despacho, que entra hoje em vigor.