"O país não é uma faixa estreita entre Braga e Setúbal", diz Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, defendeu, esta sexta-feira, em Vinhais que "é preciso dar mais prioridade ao interior" e que " o problema deste país é nos acharmos que Portugal é apenas uma estreita faixa entre Braga e Setúbal, deixando o resto do pais sempre para depois", afirmou numa visita à Rural Casteanea-Festa da Castanha, que está a decorrer até sábado.

"Faço questão de vir aqui porque o país é um todo e todo o povo português deve ser visto como de primeira e por isso estou aqui para mostrar que o país é um todo", vincou.

Pedro Nuno Santos prometeu que a nova estrada de ligação entre este concelho e Bragança avançará com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). "Vamos fazê-la" afirmou o ministro que participou na abertura da Rural Castanea- Festa da Castanha, escusando-se a comentar temas nacionais, nomeadamente a data das eleições. "Se não a fizermos até final de 2025-26 perdemos o dinheiro, temos mesmo que a fazer", disse Pedro Nuno Santos adiantando ainda que a via está neste momento em fase e avaliação de estudo de impacte ambiental, a que seguirá o projeto de execução e depois a obra. "Temos que a fazer dentro do prazo do PRR", acrescentou.

Sobre outra acessibilidade muito reivindicada em Trás-os-Montes, a estrada de ligação Bragança-Puebla de Sanabria, o ministro também garantiu que será construída ao abrigo do PRR. "São duas vias que estão no PRR e vão as duas ser feitas até 2026",afastando um cenário de divergência com a Câmara de Bragança, com quem diz" estar a trabalhar muito bem para encontrar uma solução".

O município de Bragança propõem que a estrada tenha um traçado por Rio de Onor, mas poderão ser colocadas questões de ordem ambiental.

Ainda em Vinhais, o ministro adiantou que até ao final do ano será lançado o concurso para a dotação do território de fibra ótica.