O pesadelo de Ricardo: covid-19, coma e desemprego

Ricardo Oliveira, 31 anos, de Vila do Conde, teve covid-19, esteve em coma e tem sequelas graves. Era gerente de um restaurante que não resistiu.

"Apanhei o vírus, saí do hospital, mas o vírus não acabou aqui". Ricardo, 31 anos, condensa nesta frase o furacão que lhe virou os dias ao contrário, a partir do início de novembro. A covid, que quase lhe tirou a vida, não lhe roubou apenas a saúde, a paz e a alegria: levou-lhe também o emprego e a estabilidade financeira. Hoje, conta com a solidariedade de amigos para enfrentar as dificuldades económicas.

Soube no Dia de Todos os Santos que estava infetado. A partir daí, tudo se precipitou. Foi internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e depressa se transformou num doente crítico. Teve de ser transferido para o S. João, no Porto, para ser ligado à ECMO, máquina que substitui a função dos pulmões e que ajudou a salvar-lhe a vida, oxigenando o sangue fora do corpo ao longo de 36 dias de coma.