O piloto português que já ativou o código "7500" que deixou Amesterdão em alerta

Ivo Neto Hoje às 20:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O aeroporto de Schiphol foi, na quarta-feira, alvo de aparatosa operação que envolveu militares, a polícia e os bombeiros. Um piloto ativou, por engano, o alarme usado para sequestros deixando todos os aeroportos da Europa em alerta. O código "7500" já foi usado por um piloto português, nos anos 80, vítima de um sequestro que terminou sem problemas.

Na quarta-feira, as autoridades holandesas retiraram os passageiros do interior de um avião da AirEurope, que iria partir de Amesterdão para Madrid. O piloto acionou um código de emergência, usado apenas em casos de sequestro, mobilizando vários serviços de emergência.

O pirata do ar português e a nega de Sá Carneiro

Não houve feridos e além do atraso na viagem para a capital espanhola, os passageiros levam uma história caricata para contar. Nos anos 80, José Correia Guedes, que trabalhava para a TAP, teve que ativar o código 7500 no aparelho em que seguia, num voo entre Lisboa e Faro. "Pouco depois da descolagem, apareceu no cockpit um jovem de 16 armado. As portas, naquela altura, ainda não eram blindadas", recorda, ao JN, o antigo piloto.

"Sob ameaça de uma arma, fomos obrigados a voar até Madrid", lembra. O sequestrador, que tinha roubado a arma ao pai, exigiu 20 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça. "O primeiro-ministro, na altura Francisco Sá Carneiro, disse que não pagava e insistiu para que se fizéssemos as negociações", conta Correia Guedes, numa das muitas histórias do livro "Aviador", publicado em 2017. A obra vai ser novamente apresentada no dia 16 de novembro, na Junta de Freguesia de Vila do Conde.

Depois de várias horas, e já envolvidos pelas tropas espanholas, os primeiros passageiros começaram a sair do avião. "Acabamos os dois a chorar no interior do cockpit, numa situação que mais parecia saída de uma telenovela". As negociações prosseguiram e o acordo foi feito. "Pedi para que me entregasse as balas e, em troca, dizia à polícia que a arma estava descarrega", revela. Assim foi. Mas, se a ideia de Correia Guedes passava por atenuar as consequências para o sequestrador, tal não aconteceu. O jovem foi detido e o sequestro fez a primeira página dos jornais em Portugal, no dia 7 de maio de 1980

O piloto, agora com 72 anos, e que trabalhou durante 38 na aviação, acompanhou o julgamento do jovem, que foi condenado a dois anos de prisão de pena suspensa. "De vez em quando, ainda nos encontramos".

Os "códigos maus" que ninguém quer usar

O alerta dado em Amesterdão é usado sempre que o piloto identifica uma situação de possível sequestro. "Há um conjunto de códigos, que antigamente nem se podiam tornar públicos, mas que agora quase toda a gente sabe. São os códigos maus", explica.

O "7500" é usado em situações de sequestro, o "7600" informa a torre de controlo que o avião em causa está sem comunicações e o "7700" ativado em qualquer tipo de emergência. Ao ativar o código 7500," automaticamente são disparadas uma série de alertas nos controlos de tráfego aéreo de toda a Europa".

No aeroporto de partida ou destino, são acionados todos os dispositivos de segurança. "Os protocolos de segurança são todos ativados e foi isso que aconteceu em Amesterdão", uma situação reforçada "depois dos ataques do 11 de setembro, em Nova Iorque".