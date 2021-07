Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:30, atualizado às 08:34 Facebook

Há 28 freguesias no país sem registo de crianças há cinco anos. Em 2020, houve 369 localidades a zero. Este "Portugal sem pequenitos" é uma marca do interior.

Em Portugal nasceram, no ano passado, 84 691 crianças, mas há 369 freguesias que não contribuíram com um único bebé. E, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) analisados pelo JN, 28 freguesias estão a zero há cinco anos.