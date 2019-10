O professor que leva os melhores alunos a conhecer o Japão

Alexandra Barata Hoje às 13:52 Facebook

Professor de Inglês reformado, o japonês Shinobu Watari pagou as viagens aos nove melhores alunos de Leiria e a uma professora, desde 2010, e recebeu-os em sua casa, para que pudessem conhecer a cultura nipónica.

Três jovens ouvidas pelo JN dizem ter sido uma experiência inesquecível e determinante para aprenderam hábitos e costumes, e conhecerem um país onde nunca pensaram ir. Watari, de 85 anos, foi homenageado pela Câmara de Leiria.

"Quando era pequeno, talvez na adolescência, os meus pais disseram-me que, quando tivesse possibilidade, fizesse alguma coisa pelos outros", justifica ao JN Shinobu Watari. "É por isso que convido os alunos a passarem duas semanas em minha casa, em agosto. Gosto de ver as suas expressões felizes". Além de as aulas já terem terminado, nesta época do ano, decorre o Festival Awa Odori, em Tokushima, cidade onde mora, durante o qual as pessoas dançam durante quatro dias e quatro noites, e no qual faz questão que os portugueses participem.

Este foi um dos momentos altos da visita ao Japão, em 2017, para Rita Siva, de 20 anos. Aluna de Gestão, recorda a dimensão espiritual do festival, a dança, a festa e, especialmente, o facto de ela e de Joana Pereira terem participado no desfile, vestidas de kimono, e Watari de samurai. Uma experiência surpreendente, tendo em conta que "os japoneses são muito reservados".

