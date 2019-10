O projeto que faz tudo para que os ciganos não deixem a escola

Catarina Silva Hoje às 13:22 Facebook

Projeto em Ovar vai à sala de aula e aos acampamentos. Tudo para que as crianças não faltem, tenham boas notas e não deixem os estudos para casar.

Numa carrinha da Cruz Vermelha, depois de alguns quilómetros, em parte por caminhos de terra, Maria João Costa e Joana Falcão chegam ao destino. É um bairro cigano, em S. Vicente Pereira, Ovar. Os moradores não estranham, estão habituados às visitas da educadora social e da psicóloga. Trocam letras no nome do projeto, mas elas corrigem: "Chama-se Agitana-te".

Já lhes conquistaram a confiança, até porque desde 2013 que as técnicas da Cruz Vermelha de Ovar, no projeto com a Cercivar, visitam os acampamentos. Numa luta para que as crianças não faltem à escola e não larguem os estudos para casar na adolescência.