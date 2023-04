O "PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém", diz Montenegro

JN/Agências Hoje às 17:35 Facebook

O presidente do PSD avisou esta quarta-feira que o partido e ele próprio não estão "no bolso de ninguém" e assegurou estar pronto para governar "quando e se" o presidente da República decidir suscitar eleições antecipadas.

Em declarações aos jornalistas à entrada para a sessão de posse dos órgãos sociais da CIP, em Lisboa, Luís Montenegro não respondeu diretamente nem às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que na segunda-feira considerou ainda não existir uma alternativa ao Governo, nem ao líder do Chega, que desafiou o PSD a apresentar uma moção de censura, repetindo apenas três mensagens.

"Em primeiro lugar, o PSD é oposição ao PS e ao Governo e só. Em segundo, o PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, têm total independência na sua ação política e, em terceiro, o PSD assegura ao país, aos portugueses e ao Presidente da República que é alternativa ao Governo do PS e que estamos prontos para assumir todas as consequências de ser alternativa quando for oportuno", afirmou.

O líder do PSD recordou que, em princípio, as legislativas serão apenas em 2026, mas assegurou que, "se o Presidente da República fizer uma avaliação diferente e suscitar um momento eleitoral antes de 2026" o partido e ele próprio estão prontos já "hoje para tudo o que for necessário".

Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "do mesmo modo que a oposição não pode dar por garantido que o Presidente empurrado, empurrado, empurrado há de um dia dar a dissolução - é melhor não dar isso como garantido, Presidente não é refém da oposição -, mas também o Governo também não pode por garantido que porque tem maioria absoluta isso é o seguro de vida para não haver dissolução".

"O presidente não está nem no bolso da oposição nem no bolso do Governo. Está no bolso dele, e é livre e independente", disse então o chefe de Estado.