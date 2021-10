Face à ameaça de chumbo da proposta de Orçamento do Estado de 2022 por parte de BE e PCP, o presidente da República acenou com a possibilidade de eleições legislativas antecipadas em janeiro. O JN explica-lhe o que acontecerá caso o documento seja aprovado ou chumbado.

