O que apuraram outras investigações e como foram punidos os abusos na Igreja

As denúncias de abusos sexuais de menores pela Igreja Católica tornaram-se mais frequentes no final do século XX e início do século XXI, mas a maioria dos casos continua encoberta e raramente desencadeia ações judiciais com consequências para os perpetradores.

A nível mundial, não existem números fidedignos, apesar de vários países terem elaborado relatórios ao longo de vários anos, com consequências diversas. O Papa Francisco já declarou que "um caso de abuso sexual de menores na Igreja Católica já é um caso a mais" e tem prestado atenção às denúncias e afastado os respetivos autores, independentemente de quão alto seja o lugar que ocupam na hierarquia eclesiástica.

Alemanha