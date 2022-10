O que diz a tua cara? Investigador cria sistema que mede expressões faciais

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:30 Facebook

Depois de 20 anos dedicados ao estudo do tema, Freitas-Magalhães, professor universitário, desenvolveu um sistema que irá permitir medir o Quociente Facial (QF) de cada indivíduo e anteveem-se aplicações em várias profissões e setores de atividade, como na saúde, educação e justiça. O sistema que, segundo o investigador representa um "marco histórico" no campo das expressões faciais, abre caminho a novas linhas de investigação e desenvolvimento científico. A apresentação está agendada para dia 9 de outubro, no Porto, na celebração do 19.º aniversário do Laboratório de Expressão Facial e da Emoção.

Ao fim de 20 anos de investigação, o professor Freitas-Magalhães apresenta um sistema inovador chamado Facial Intelligence Coding System (FICS) que se destina a medir a inteligência facial de cada pessoa, uma criação "revolucionária" que permite entender "mais de sete milhões de anos de evolução humana". "A face é o nosso alfabeto universal, é o grande atlas das emoções humanas e a inteligência facial é a proficiência em aprender e usar aquele alfabeto", diz Freitas-Magalhães, em declarações por escrito ao JN.

O professor da Universidade Fernando Pessoa (UFP) e diretor da FEELab defende que o sistema pode ter várias aplicações e em vários setores, seja na área da educação, justiça, na segurança, na saúde e no desporto.